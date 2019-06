Buffon: "Soddisfatto della stagione, nonostante l'errore con lo United"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Buffon ha parlato al sito ufficiale del Paris Saint-Germain, facendo il punto dopo la sua stagione francese: "Sono estremamente felice perché non è mai facile vincere, soprattutto a 41 anni. È difficile rimanere in cima, ma penso di avere avuto una grande stagione. Ho commesso un errore contro il Manchester, ma nel complesso sono soddisfatto. Non dobbiamo dimenticare che prima della sfida di ritorno avevamo fatto un percorso incredibile, pieno di convinzione e speranza".