Bulgaria, Balakov: "Razzismo? Meno problemi qui che in Inghilterra"

Dichiarazioni in controtendenza da parte del ct della Bulgaria Krasimir Balakov dopo i cori razzisti dei tifosi bulgari nella partita contro l'Inghilterra: "Non penso che abbiamo un problema col razzismo. Nel campionato bulgaro abbiamo un sacco di giocatori di diverse etnie e colore della pelle. Non credo che abbiamo un grosso problema, come ad esempio penso che ci sia in Inghilterra. Da noi non ci sono stati incidenti di questo tipo, di stampo razziale, o comunque non tanti. Cosa che invece è successa più volte nel calcio inglese".