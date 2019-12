Bulgaria, Borysov: "Non credo che i cittadini vogliano pagare il VAR"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il VAR continua a essere tema all’ordine del giorno in Bulgaria dopo che è stata ventilata l’ipotesi che la sfida fra la nazionale bulgara e l’Ungheria possa essere giocata a Budapest anziché Sofia. Il primo ministro del paese dell’Est Boyko Borisov ha voluto rispondere al patron del Ludogorets Kiril Domuschiev che chiedeva aiuti finanziari allo stato per introdurre la nuova tecnologia: “Lo Stato è di tutto il popolo, ecco perché abbiamo combattuto per la democrazia. Chiedere che si finanzi il sistema VAR in tutti gli stadi bulgari perché i presidenti non vogliono mettere i soldi da soli è qualcosa che non tutti i contribuenti potrebbero vedere di buon occhio. Non credo che siano disposti a pagare per portare il VAR in Bulgaria”.