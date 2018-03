Bulgaria-Bosnia 0-1, la decide Skodro. Protagonisti quattro italiani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria della Bosnia-Erzegovina nell'amichevole contro la Bulgaria. A decidere il match è stata la rete di Kodro al 20', coi padroni di casa che sono rimasti in inferiorità numerica all'88' a causa della doppia ammonizione di Raynov. Per quanto riguarda gli "italiani", 92 minuti in campo per il difensore dell'Atalanta Ervin Zukanovic, 90 per il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic e 76 per l'attaccante della Roma Edin Dzeko da una parte, 64 minuti per il centrocampista bulgaro del Palermo dall'altra.