Bulgaria, caos in Federcalcio: si dimette il vice presidente Furnadzhiev

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la gara fra Bulgaria e Inghilterra, segnata da diversi cori razzisti tanto da spingere l’arbitro a fermare la gara in due occasioni, e le polemiche suscitate in tutta Europa per il comportamento dei tifosi bulgari la Federcalcio del paese dell’est è finita in pieno caos. Dopo le dimissioni del presidente Borislav Mihaylov, che ha così accettato il consiglio del primo ministro Boyko Borisov, anche il vice presidente Atanas Furnadzhiev, candidato numero uno alla sostituzione di Mihaylov, si è dimesso dal suo ruolo. Domani intanto è prevista una riunione della Federcalcio per parlare della questione razzismo e decidere il nuovo presidente.