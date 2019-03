Bulgaria, confermato Hubchev nonostante i pari con Montenegro e Kosovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i due pareggi contro Montenegro e Kosovo nelle prime due gare di qualificazione ai prossimi Europei in Bulgaria ci si interroga sul ct Peter Hubchev tanto che diversi media avevano avanzato l’ipotesi di un esonero viste le reazioni, più rivolte ai calciatori che non al tecnico in realtà, di alcuni membri della Federcalcio. Questa ha però voluto smentire tali voci con un comunicato stampa in cui si ribadisce che Hubchev è e resta il ct della Bulgaria e che non è stato mai messo in discussione invitando poi media e tifosi ad aiutare la squadra ad uscire da questo momento