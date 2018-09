Paese che vai, calcio che trovi. Dalla Bulgaria emerge una curiosa storia riguardante l'Athletic Kuklen, club amatoriale che il prossimo 25 settembre affronterà il ben più quotato Levski Sofia nei sedicesimi di finale di Coppa di Bulgaria. Una sfida che si annuncia impari, ma alla quale i giocatori dell'Athletic Kuklen proveranno a dare un 'motivo' di interesse in più: i calciatori infatti hanno annunciato l'intenzione di presentarsi ubriachi all'attesa sfida.

BRILLIANT! The players of amateur Bulgarian team Athletic Kuklen have made a promise to play DRUNK in their upcoming 🇧🇬 Cup round-of-32 clash with top-tier Levski Sofia, posting on Facebook: 'Long live village football! We will all drink our asses off ahead of the Levski game!' pic.twitter.com/8qyhrbnVg6

— mshumanov (@shumansko) September 13, 2018