© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sconfitta contro il Kosovo nelle qualificazioni per Euro 2020 ha lasciato pesanti strascichi in casa Bulgaria con il capitano Ivelin Popov che non ha risparmiato nessuno nel dopo gara, compreso il talentino Kiril Despodov del Cagliari: “La Nazionale non è un orfanotrofio dove i giovani devono per forza giocare anche se non ne hanno le capacità. Non mi è sembrato di vedere in loro la giusta voglia di emergere, la giusta mentalità. Si parla costantemente di ringiovanimento, ma non basta essere giovani o avere 15 presenze in massima serie per giocare in Nazionale. - continua poi Popov – Despodov? Lui gioca in un campionato molto importante, ma gli ho detto che per tutti il tempo prima o poi scade e che se lui e gli altri giovani non cambiano modo di pensare rischiano molto. Qualificazione? Ci sono ancora molte partite da giocare, ma serve un miracolo anche perché questa Nazionale non è un gruppo unito”.