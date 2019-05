© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federcalcio bulgara ha deciso di retrocedere a tavolino il Vereya, per aver truccato alcuni incontri su sollecitazione della UEFA. Il club ha già fatto sapere di voler ricorrere in appello e il presidente Galin Mihaylov ha indetto una conferenza stampa per la giornata di giovedì.