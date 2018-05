Bundes, Da 10 a 0: Viva Nonno Heynckes. Aufwiedersen Amburgo

© foto di Imago/Image Sport

10- Jupp Heynckes: Che il Bayern Monaco abbia stravinto il campionato non fa certo notizia. L'egemonia dei bavaresi in Bundesliga è sotto gli occhi di tutti, ma la rivincita del tecnico nei confronti di chi lo chiamava bollito è evidente e da premiare con il top della nostra classifica. Dopo l'addio di Ancelotti, il rischio di incappare in una stagione complicata era palese, ma lui, da normalizzatore, ha chiarito a tutti l'importanza di difendere la maglia del Bayern e ha trascinato il club all'ennesimo successo. Dal manuale: "Come salutare nel migliore dei modi".

9- Robert Lewandowski: Per la terza volta consecutiva, la quinta in carriera, termina la stagione da capocannoniere della Bundesliga. In questa stagione non ha mai avuto rivali, segnando 29 gol in 30 presenze, col secondo classificato, Nils Petersen del Friburgo, fermo a 15 reti in 32 presenze. Nonostante la sua palese volontà di lasciare la Baviera per recarsi altrove, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori goleador al mondo. Nel mercato può accadere di tutto, ma intanto Rummenigge ha chiuso la porta a qualsiasi club interessato. Con buona pace di Re Lewa.

8- Schalke 04: Nonostante la cessione di Draxler e il caso legato a Meyer, il club di Gelsenkirchen ha conquistato un clamoroso secondo posto, insperato all'inizio della stagione. Il tecnico Domenico Tedesco, 32enne di bellissime speranze, ha portato una buona squadra a superare anche il Borussia Dortmund, da tutti riconosciuto a inizio stagione come unico potenziale rivale del super Bayern Monaco. La prossima estate sarà di nuovo un bagno di sangue per le cessioni eccellenti, come Goretzka già ceduto ai bavaresi, ma intanto il successo di questa stagione è la vera rivelazione dell'intera Bundesliga.

7- Julian Nagelsmann: Dopo aver condotto l'Hoffenheim a una clamorosa salvezza nella passata stagione, quest'anno ha compiuto un mezzo miracolo portando i bianco-azzurri al terzo posto finale e dunque alla qualificazione in Champions League. A 30 anni è uno dei più giovani allenatori in circolazione e sicuramente quello di maggior successo dopo quest'annata incredibile. Difficile chiedergli di più alla seconda stagione scarsa da allenatore professionista. E' in rampa di lancio nel calcio europeo e intanto, il prossimo anno, disputerà la Champions da allenatore più giovane della competizione.

6- Stoccarda: Arrivare settimi in un campionato tra i migliori cinque al mondo non è facile nessuno, figuriamoci per chi c'è arrivato da neopromosso come lo Stoccarda. La squadra di Korkut è arrivata a soli due punti dal RB Lipsia, ultima squadra qualificata per le coppe europee. Una squadra giovane completata da qualche vecchio volpone come Mario Gomez e capitan Gentner che il prossimo anno punterà a consolidare questa posizione a discapito da chi l'aveva inserita in griglia di partenza tra le squadre in lotta per non retrocedere.

5- Eintracht Francoforte: Per tutta la stagione è sempre stata a un passo dalla possibile qualificazione in Europa League e i tifosi erano già pronti per assaporare il gusto delle trasferte europee, ma i 10 punti nelle ultime 10 giornate hanno vanificato quanto di buono fatto in precedenza, costringendo la squadra di Niko Kovac al 9° posto a 4 punti di distanza dal Lipsia e dunque dal sogno poi infranto.

4- Borussia Dortmund: Dal periodo segnato dai successi sotto la guida di Jurgen Klopp, i gialloneri vengono considerati da tutti come una delle poche squadre capaci di mettere in discussione lo strapotere del Bayern Monaco, dunque il quarto posto di questa stagione, a -29 dai bavaresi e con la Champions conquistata per scontri diretti nei confronti del Bayer Leverkusen, non può altro che considerarsi un fallimento. Il cambio in panchina tra Bosz e Stoger certifica le difficoltà stagionali, con la società che sta già pensando a un altro cambio (Favre in pole) per tornare a essere ufficialmente la seconda forza del campionato tedesco.

3- RB Lipsia: Dopo i clamorosi risultati ottenuti nella passata stagione, con la conquista della Champions e il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco, in questo campionato la squadra della Red Bull ha sempre galleggiato in posizioni di classifica buone sì per l'accesso in Europa League, ma senza confermare quanto di buono fatto nel recente passato. Il club del colosso delle bevande ha forse palesato la prima vera battuta d'arresto della sua rincorsa, con le famose ali che, in questo caso, non hanno fatto volare gli uomini di Hasenhuttl.

2- Wolfsburg: La squadra della Volkswagen giocherà lo spareggio con il Kiel per rimanere in Bundesliga, con i tifosi che in pochi anni sono passati dai fasti della Champions al terrore della Zweite Bundesliga. La strategia della società per riprogrammare una squadra che doveva essere ringiovanita e rilanciata, non ha funzionato e adesso, solo i play out possono permettere ai Lupi di riprogettare un futuro tutto da scrivere.

1- Amburgo: Tanto tuonò che piovve. I Veterani della Bundesliga, chiamati così proprio per non essere mai retrocessi nella storia del campionato tedesco, hanno chiuso la stagione fermando il famoso orologio che conteggiava le ore di permanenza nel massimo campionato. Erano già almeno 2-3 anni che la squadra fondata nel 1887 rischiava di interrompere il proprio record salvandosi per il rotto della cuffia, a questo giro però, il miracolo non è riuscito. E l'orologio si è dovuto fermare.

0- La lotta per il titolo: 21 punti di distacco tra il Bayern Monaco primo e lo Schalke 04 secondo. Il campionato tedesco, eccellenza assoluta per impianti e filosofia, non può continuare a vivere una lotta per il titolo così mortificante. Ma la luce in fondo a questo tunnel caratterizzato dalla potenza dei bavaresi, pare essere molto lontana.