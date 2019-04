Bundes, doloroso ko nel derby per il Dortmund: il Bayern può andare a +4

Clamorosa sconfitta per il Borussia Dortmund nel derby della Ruhr. I gialloneri, passati in vantaggio al 14' con Gotze, si sono infatti lasciati rimontare tra le mura amiche dallo Schalke 04 con le reti di Caligiuri (18' e 62') e Sané (28'). Ci hanno pensato poi Witsel (85') ed Embolo (86') a firmare l'inutile uno-due finale per il definitivo 2-4. Debacle pesantissima per la squadra di Favre, che resta a -1 dalla vetta e potrebbe così vedere il Bayern Monaco (impegnato domani a Norimberga) salire a +4 a tre giornate dalla fine. Successo importante, invece, per il RB Lipsia, che batte di misura il Friburgo e blinda così il terzo posto in classifica grazie ai gol di Werner (19') e Forsberg (rig. 78'). Ecco i risultati delle cinque gare valide per il 31° turno di Bundesliga giocate questo pomeriggio:

Borussia Dortmund-Schalke 04 2-4 (14' Gotze, 18' rig. e 62' Caligiuri, 28' Sané, 85' Witsel, 86' Embolo)

Fortuna Dusseldorf-Werder Brema 4-1 (1' Raman, 22' Karaman, 28' rig. Kruse, 56' Hennings, 73' Suttner)

Eintracht Francoforte-Hertha Berlino 0-0

Hannover-Magonza 1-0 (66' Weydandt)

RB Lipsia-Friburgo 2-1 (19' Werner, 66' Grifo, 78' rig. Forsberg)

Questo il programma completo del 31° turno di Bundesliga:

27.04 Stoccarda-Mönchengladbach

28.04 Hoffenheim-Wolfsburg

28.04 Norimberga-Bayern