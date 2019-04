Giochi ancora aperti in Bundesliga, nonostante il Klassiker abbia sentenziato una superiorità senza repliche del Bayern. E l'ultimo turno abbia permesso ai bavaresi di guadagnare un altro punto sul Borussia Dortmund, sconfitto clamorosamente nel derby della Ruhr dallo Schalke. Con tanti ringraziamenti al Norimberga, capace di bloccare sul pari la capolista, è ancora corsa aperta a tre giornate dalla fine. Di seguito il calendario di entrambe da qui alla fine del torneo (tra parentesi il coefficiente di difficoltà dal più facile * al più difficile ***). In caso di arrivo a pari punti la prima discriminante è la differenza reti, attualmente in favore del Bayern (+50 a +34):

32a giornata

4 maggio, Bayern-Hannover (*)

4 maggio, Werder Brema-Borussia Dortmund (**)

33a giornata

11 maggio, Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf (*)

11 maggio, Lipsia-Bayern (**)

34a giornata

18 maggio, Bayern-Eintracht Francoforte (**)

18 maggio, Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (***)