© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grifo chiama (10'), Plea risponde (16'). La partita valida per l'anticipo del 26° turno di Bundesliga tra Borussia Monchegladbach e Friburgo è finita così 1-1. Un risultato che permette ai padroni di casa di portarsi provvisoriamente al terzo posto in classifica in solitaria con 47 punti, mentre gli ospiti salgono a quota 31 lunghezze, undicesimi. Quarto gol stagionale per l'italiano Grifo, che ha festeggiato nel migliore dei modi - almeno a livello personale - la nuova convocazione del ct Mancini.

Questo il programma completo del 26° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 B. Monchengladbach-Friburgo 1-1

Sabato

15:30 Augusta-Hannover

15:30 Schalke-RB Lipsia

15:30 Stoccarda-Hoffenheim

15:30 Wolfsburg-Dusseldorf

18:30 Hertha-Dortmund