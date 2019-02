© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante le emozioni arrivate da Stoccarda-Friburgo, partita che chiude a tutti gli effetti il turno di Bundesliga. Dopo un primo tempo che ha sorriso agli ospiti, passati in vantaggio quasi subito con Haberer, le reti di Insua e Didavi arrivate nella ripresa sembravano poter dare i tre punti allo Stoccarda, rimasti in dieci nel finale per la doppia ammonizione rimediata da Mario Gomez. Il gol di Niederlechner, subentrato poco prima, in pieno recupero ha fissato il punteggio finale sul 2-2.

Venerdì 1 febbraio

Hannover-RB Lipsia 0-3

Sabato 2 febbraio

Francoforte-Borussia Dortmund 1-1

Hertha-Wolfsburg 0-1

Hoffenheim-Dusseldorf 1-1

Leverkusen-Bayern 3-1

Norimberga-Brema 1-1

Schalke-Monchengladbach 0-2