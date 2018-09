Sta facendo discutere in Germania la partita tra Herta Berlino e Bayern Monaco, anticipo del sesto turno di Bundesliga in programma venerdì 28 settembre. La gara, infatti, potrebbe subire il rinvio a causa della contemporanea presenza (dal 27 al 29) del leader politico turco Recep Tayyip Erdogan, che sarà ospite di Stato nella capitale tedesca. Si temono dimostrazioni proprio nei giorni in cui le forze dell'ordine saranno impegnate nei preparativi per i festeggiamenti per l'unificazione della Germania (dall’1 al 3 ottobre). Troppi impegni per la polizia che a fatica potrebbe garantire la sicurezza ai 70 mila spettatori previsti. "Abbiamo chiesto al ministro dell’interno Andreas Geisel di verificare se è opportuno proclamare uno stato d’emergenza per la polizia", fanno sapere i portavoce delle forze dell’ordine, anche se nel pomeriggio di ieri dalle autorità competenti affermano di non ritenere critica la situazione. L'Hertha - sottolinea La Gazzetta dello Sport - intanto chiede ufficialmente che "venga fatta chiarezza il prima possibile".