Bundes, i risultati: Bayern a picco, bene i due Borussia, RB Lipsia-show

Il Borussia Dortmund spazza via il Wolfsburg, ma perde Reus per infortunio. Brutta sconfitta invece per il Bayern Monaco, che esce sconfitto per 5-1 dalla Commerzbank-Arena di Francoforte anche a causa dell'espulsione di Boateng dopo appena nove minuti di gioco. E ancora... Vittoria a Leverkusen per la capolista Borussia Monchengladbach, rotondo 8-0 del RB Lipsia contro il Mainz. Questi tutti i risultati e i marcatori delle cinque gare valide per la decima giornata di Bundesliga, disputatesi questo pomeriggio:

Werder Brema-Friburgo 2-2 (9' Rashica, 28' e 93' Petersen, 59' Gebre Selassie)

Borussia Dortmund-Wolfsburg 3-0 (52' Hazard, 58' Guerreiro, 88' rig. Gotze)

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 5-1 (25' Kostic, 33' Sow, 37' Lewandowski, 49' Abraham, 61' Hinteregger, 85' Paciencia)

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach 1-2 (18' Wendt, 25' Volland, 42' Thuram)

RB Lipsia-Mainz 8-0 (5' Sabitzer, 30', 48' e 87' Werner, 35' Nkunku, 39' Halstenberg, 44' Poulsen, 50' Mukiele)

Il programma completo del 10° turno di Bundesliga:

Venerdì

Hoffenheim-Paderborn 3-0

Sabato

18:30 Union Berlino - Hertha

Domenica

15:30 Dusseldorf - Colonia

18:00 Augusta - Schalke