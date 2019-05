Bundes, i risultati: il Bayern vince ancora e si porta a un passo dal titolo

© foto di Imago/Image Sport

In attesa del Borussia Dortmund, impegnato stasera a Brema, il Bayern Monaco batte l'Hannover e si avvicina ulteriormente al titolo con ben 5 punti di vantaggio in classifica sui gialloneri. Questi tutti i risultati e i marcatori delle gare del pomeriggio, valide per il 32° turno di Bundesliga:

Bayern Monaco-Hannover 3-1 (27' Lewandowski, 40' Goretzka, 51' rig. Jonathas, 84' Ribery)

Hertha Berlino-Stoccarda 3-1 (40' Ibisevic, 46' Duda, 57' Kalou, 70' M. Gomez)

B. Monchengladbach-Hoffenheim 2-2 (33' Kaderabek, 73' Ginter, 79' Amiri, 84' Drmic)

Wolfsburg-Norimberga 2-0 (38' Klaus, 78' Tisserand)

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND ore 18.30

Domenica

SCHALKE-AUGUSTA ore 13.30

FRIBURGO-DUSSELDORF ore 15.30

LEVERKUSEN-EINTRACHT ore 18