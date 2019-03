Bundes, i risultati: pari Bayern, il Dortmund vince e torna da solo in testa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria dell'Hoffenheim contro il Bayer Leverkusen nella serata di ieri, si sono giocate questo pomeriggio altre cinque gare valide per il 27° turno di Bundesliga. Grande vittoria del Borussia Dortmund, che sfrutta il contemporaneo pareggio del Bayern Monaco per riportarsi in vetta alla classifica con 63 punti (+2 sui bavaresi). Questi tutti i risultati e i marcatori:

Werder Brema-Magonza 3-1 (3' Rashica, 36' e 63' Kruse, 52' Quaison)

Borussia Dortmund-Wolfsburg 2-0 (90' e 94' Paco Alcacer)

Fortuna Dusseldorf-B. Monchengladbach 3-1 (6' e 16' Hennings, 12' Stoger)

Friburgo-Bayern Monaco 1-1 (3' Holer, 22' Lewandowski)

Norimberga-Augusta 3-0 (52' Ishak, 88' Pereira, 91' Lowen)

Questo il programma completo del 27° turno di Bundes:

Venerdì :

HOFFENHEIM-B. LEVERKUSEN 4-1

Sabato :

DORTMUND-WOLFSBURG 2-0

WERDER-MAINZ 3-1

FRIBURGO-BAYERN 1-1

DUSSELDORF-GLADBACH 3-1

NORIMBERGA-AUGSBURG 3-0

LIPSIA-HERTHA ore 18,30