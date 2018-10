Bundes, i risultati: triplo Paco Alcacer e Dortmund solo al comando

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande vittoria in zona "Cesarini" per il Borussia Dortmund, che contro l'Augusta riconquista la vetta solitaria della classifica con 17 punti trascinato da una tripletta di bomber Paco Alcacer (sette gol in quattro partite coi gialloneri). Questi tutti i risultati delle gare del pomeriggio, valide per il settimo turno di Bundesliga:

Borussia Dortmund-Augusta 4-3 (22' Finnbogason, 62', 80' e 96' Alcacer, 71' Max, 84' Gotze, 87' Gregoritsch)

Fortuna Dusseldorf-Schalke 02 0-2 (48' McKennie, 53' Burgstaller)

Hannover-Stoccarda 3-1 (30' e 46' Wood, 50' Gomez, 91' Bebou)

Magonza-Hertha Berlino 0-0

Questo il programma completo del settimo turno di Bundes:

05/10 20:30 Werder Brema-Wolfsburg 2-0

06/10 15:30 Dortmund-Augusta 4-3

06/10 15:30 Dusseldorf-Schalke 0-2

06/10 15:30 Hannover-Stoccarda 3-1

06/10 15:30 Magonza-Hertha 0-0

06/10 18:30 Bayern-Monchengladbach

07/10 13:30 Friburgo-Leverkusen

07/10 15:30 Hoffenheim-Francoforte

07/10 18:00 RB Lipsia-Norimberga