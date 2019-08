Bundes, il Bayern Monaco stecca la prima: solo 2-2 in casa con l'Hertha

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco stecca nella prima giornata di Bundesliga 2019-2020. All'Allianz Arena i bavaresi di Kovac non sono infatti riusciti ad andare oltre il 2-2 contro l'Hertha Berlino. A decidere il match ci hanno pensato una doppietta di Lewandowski (24' su assist di Gnabry e 60' su rigore) e l'uno-due ospite firmato da Lukebakio (36') e Grujic (38'). Out per squalifica il nuovo acquisto del Bayern, Ivan Perisic.