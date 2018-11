Bundes, il Dortmund vince il Klassiker in rimonta e spedisce il Bayern a -7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo tre sconfitte consecutive, il Borussia Dortmund è tornato a vincere il Klassiker contro il Bayern Monaco. Con una rimonta pazzesca i gialloneri hanno trionfato per 3-2 in una gara splendida e piena di emozioni. Il grande ex Roberto Lewandowski al 26' ha portato avanti gli ospiti ma il BVB ha trovato il pari con il rigore di Marco Reus al 49'. Tre minuti dopo ancora Lewandowski con il dente avvelenato ha trovato il nuovo vantaggio del Bayern ma l'amico Reus al 67' ha risposto con la sua doppietta trovando il 2-2. Nel finale decisivo ancora una volta la rete di Paco Alcacer che al 76' sull'assist di Witsel ha trafitto Neuer firmando il successo che manda il Bayern a -7 dal Dortmund, solo in testa a 27 punti.

Questo il programma completo dell'undicesima giornata di Bundesliga:

09/11

20:30 Hannover-Wolfsburg 2-1

10/11

15:30 Werder Brema-Borussia Monchengladbach 1-3

15:30 Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino 4-1

15:30 Friburgo-Mainz 1-3

15:30 Hoffenheim-Augsburg 2-1

15:30 Norimberga-Stoccarda 0-2

18:30 Borussia Dortmund-Bayern Monaco 3-2

11/11

15:30 Red Bull Lipsia-Bayer Leverkusen

18:00 Eintracht Francoforte-Schalke 04