Bundes, il Werder cala il tris e vola provvisoriamente al secondo posto

Edizione del TMW News interamente dedicata al turno infrasettimanale di campionato. In primo piano il momento negativo della Roma, attesa dalla gara contro il Frosinone, ma non solo. Spazio anche alla Juventus - che cerca la sesta vittoria consecutiva contro il Bologna - e al Napoli...

TMW News - Napoli, occhio al Parma. Roma in crisi. Juve con Dybala

Le probabili formazioni di Sassuolo-Empoli - Boateng vs Caputo

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari - Stulac e Castro ok in extremis

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter - Defrel vs Icardi

Le probabili formazioni di Bologna-Roma - Rebus attacco per Di Francesco

Le probabili formazioni di Crotone-Hellas - Budimir dal 1', out Pazzini

Le probabili formazioni di Palermo-Perugia - Dubbi per Tedino

Le probabili formazioni di Spezia-Cittadella - Due dubbi per Marino

Le probabili formazioni di Cosenza-Livorno – Diverse assenze per Lucarelli

Le probabili formazioni di Torino-Napoli - In attacco Insigne e Mertens

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa - Immobile vs Piatek

Le probabili formazioni di Bologna-Roma - Torna Pastore, out Pulgar

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta - Out Cutrone, Gomez dal 1'

Le probabili formazioni di Hellas-Spezia - Pazzini non al meglio

Le probabili formazioni di Pescara-Crotone - La sfida degli ex all'Adriatico

Werder Brema provvisoriamente al secondo posto di Bundesliga grazie al successo nell'anticipo del 5° turno contro l'Hertha. Al "Weiserstadion" finisce 3-1 grazie alle reti di Harnik, Veljkovic e Kruse su calcio di rigore. Per l'Hertha rete di Dilrosun per il provvisorio 2-1.

