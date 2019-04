Bundes, la classifica aggiornata: il sogno Dortmund rischia di infrangersi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund perde il derby della Ruhr con lo Schalke 04 e forse anche una gran bella fetta di titolo. I gialloneri restano infatti a -1 dalla vetta, col Bayern Monaco che in caso di vittoria domani a Norimberga potrebbe quindi portarsi a +4 a tre giornate dalla fine. Questa la classifica aggiornata di Bundesliga in attesa delle ultime tre gare valide per il 31° turno:

Bayern Monaco 70*

Borussia Dortmund 69

RB Lipsia 64

Eintracht Francoforte 54

B. Monchengladbach 51*

Bayer Leverkusen 51

Hoffenheim 50*

Werder Brema 46

Wolfsburg 46*

Fortuna Dusseldorf 40

Hertha Berlino 37

Magonza 36

Friburgo 32

Augusta 31

Schalke 04 30

Stoccarda 21*

Norimberga 18*

Hannover 18

* Una partita in meno

Questo il programma completo del 31° turno di Bundesliga:

26.04 Augsburg-Leverkusen 1-4

27.04 Dortmund-Schalke 2-4

27.04 Dusseldorf-Werder Brema 4-1

27.04 Eintracht-Hertha 0-0

27.04 Hannover-Mainz 1-0

27.04 RB Lipsia-Friburgo 2-1

27.04 Stoccarda-Mönchengladbach

28.04 Hoffenheim-Wolfsburg

28.04 Norimberga-Bayern