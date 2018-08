Bundes, Ujah regala una prima vincente al Mainz: Stoccarda battuto 1-0

Si è conclusa da pochi istanti la prima partita in programma per oggi nella 1^ giornata di Bundesliga. Il Mainz è partito bene nel proprio torneo, battendo di misura lo Stoccarda: 1-0 il risultato finale, con gol decisivo di Ujah a poco meno di un quarto d'ora più recupero dal termine. Tra poco meno di mezz'ora andrà invece in scena l'interessantissima sfida tra Borussia Dortmund e RB Lipsia, che chiude la giornata inaugurale del massimo campionato tedesco.

VENERDI

Bayern Monaco - Hoffenheim 3-1

IERI

Werder Brema - Hannover 1-1

Fortuna Dusseldorf - Augsburg 1-2

Friburgo - Eintracht Francoforte 0-2

Hertha Berlino - Norimberga 1-0

Wolfsburg - Schalke 04 1-1

Borussia Moenchengladbach - Bayer Leverkusen 2-0

OGGI

Mainz - Stoccarda 1-0

18.00 Borussia Dortmund - RB Lipsia