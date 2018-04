Bundes, VAR storico: rigore assegnato con le squadre già negli spogliatoi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il posticipo della trentesima giornata di Bundesliga, disputato tra Mainz e Friburgo, entrerà probabilmente nella storia del calcio. L'arbitro del match, Guido Winkmann, ha infatti assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa con l'ausilio del VAR, quando le due squadre erano già rientrate nel tunnel degli spogliatoi per l'intervallo. Ravvisato il fallo di mano di Kempf in area di rigore, il fischietto tedesco non ha potuto far altro che decretare il penalty (poi trasformato da De Blasis) e richiamare in campo gli increduli giocatori.

Clicca sul link in basso per rileggere il live della partita