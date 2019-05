Bundesliga, 1-1 tra Friburgo e Dusseldorf: Kownacki risponde a Grifo

Secondo pareggio della domenica di Bundesliga quello arrivato tra Friburgo e Fortuna Dusseldorf. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 9' con Vincenzo Grifo ma al 31' sono stati raggiunti dalla rete di Kownacki che ha firmato il pareggio. Ad inizio ripresa inoltre il Friburgo è rimasto in 10 per l'espulsione di Haberer ma ha difeso a denti stretti questo punto, con il quale sale a 33 punti in classifica ed è salvo mentre il Dusseldorf sale a quota 41.

Ieri

MAINZ-LIPSIA 3-3

Oggi

BAYERN-HANNOVER 3-1

GLADBACH-HOFFENHEIM 2-2

HERTHA-STOCCARDA 3-1

WOLFSBURG-NORIMBERGA 2-0

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND 2-2

Domenica

SCHALKE-AUGUSTA 0-0

FRIBURGO-DUSSELDORF 1-1

LEVERKUSEN-EINTRACHT ore 18