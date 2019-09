Bundesliga, 1-1 tra Lipsia e Bayern. I padroni di casa restano in vetta

Finisce 1-1 lo scontro diretto in vetta alla classifica della Bundesliga tra Lipsia e Bayern Monaco. Bavaresi in vantaggio al 3’ grazie al gol messo a segno da Lewandowski, ma nel finale di primo tempo Forsberg ha trovato il pareggio su calcio di rigore. Il Lipsia resta dunque imbattuto al primo posto del massimo campionato tedesco con 10 punti, mentre il Bayern insegue in terza posizione e con 8 punti.

Il programma della 4^ giornata di Bundesliga

VENERDI'

Dusseldorf-Wolfsburg 1-1

SABATO

Augsburg-Eintracht Francoforte 2-1

Colonia-Borussia Moenchengladbach 0-1

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 4-0

Mainz-Hertha Berlino 2-1

Union Berlino-Werder Brema 1-2

Lipsia-Bayern Monaco 1-1

DOMENICA

15.30 Hoffenheim-Friburgo

18.00 Paderborn-Schalke