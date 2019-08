Bundesliga, 1° turno: Bayern, non c'è Perisic: squalifica presa all'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa sera alle 20.30 parte la Bundesliga con i campioni in carica del Bayern che esordiscono in casa contro l'Hertha. Non ci sarà Ivan Perisic. Il croato deve scontare una squalifica rimediata in Serie A per somma di ammonizioni. Il regolamento internazionale prevede che essa vada scontata comunque, anche in un altro campionato. Grande attesa anche per il Borussia Dortmund, pronto a schierare da subito i nuovi acquisti Schulz, Hummels e Hazard, mentre Brandt dovrebbe partire dalla panchina. Un italiano in campo, Vincenzo Grifo tornato all'Hoffenheim che giocherà a Francoforte contro una squadra che deve ricominciare senza Jovic e Haller. Grande attesa per l'Union Berlino, che fa il suo esordio contro l'ambizioso Lipsia di Julian Nagelsmann.

BAYERN-HERTHA

Stasera ore 20.30

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Pavard, Alaba; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. All. Kovac

HERTHA (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Rekik, Stark, Mittelstadt; Duda, Darida; Kalou, Lukebakio, Gruijc; Ibisevic. All. Covic.

- - -



BORUSSIA DORTMUND-AUGSBURG

Domani ore 15.30

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, Hazard; Alcacer. All. Favre.

AUGSBURG (4-4-2): Koubek; Teigl, Suchy, Khedira, Pedersen; Hahn, Baier, Gruezo, Richter; Gregoritsch, Neiderlechner. All. Schmidt.

- - -

BAYER LEVERKUSEN-PADERBORN

Domani ore 15.30

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tah, Bender, Jedvaj; Aranguiz, Demirbay, Baumgartlinger, Wendell; Havertz, Amiri; Volland. All. Bosz.

PADERBORN: Huth; Jans, Strohdiek, Hunemeier, Holtmann; Proger, Antwi-Adjei, Gjasula, Vasiliadis; Mamba, Michel. All. Baumgart.

- - -

WOLFSBURG-COLONIA

Domani ore 15.30

WOLFSBURG (3-4-3): Casteels; Knoche, Brooks, Guilavogui; William, Gerhardt, Roussillon, Arnold; Weghorst, Mehmedi, Brekalo. All. Glasner.

COLONIA (4-5-1): Horn; Ehizibue, Meré, Czichos, Hector; Hoger, Schindler, Drexler, Verstraete, Kainz; Modeste. All. Beierlorzer.

- - -

WERDER BREMA-FORTUNA DUSSELDORF

Domani ore 15.20

WERDER BREMA (4-4-2): Pavlenka; Gebre Selassie, Moisander, Toprak, Friedl; Eggestein, Sahin, Klaassen, Rashica; Osako, Fullkrug. All. Kohlfeldt.

FORTUNA DUSSELDORF (4-5-1): Steffen; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Giesselmann; Baker, Karaman, Bodzek, Fink, Sobotka; Hennings. All. Funkel.

- - -

FRIBURGO-MAINZ

Domani ore 15.30

FRIBURGO (4-4-2): Schwolow; Schimid, Lienhart, Heintz, Gunter; Borrello, Jeong, Frantz, Hofler; Waldschmidt, Petersen. All. Streich.

MAINZ (4-5-1): Muller; Martin, Niakhaté, St. Juste, Brosinski; Onisiwo, Boetius, Kunde, Latza, Edimilson; Quaison. All. Schwarz.

- - -

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-SCHALKE

Domani ore 18.30

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Zakaria, Strobl, Bénes, Neuhaus; Pléa, Thuram. All. Rose.

SCHALKE (4-2-3-1): Nubel; Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka; McKennie, Serdar; Skrzybski, Harit, Caligiuri; Burgstaller. All. Wagner.

- - -

EINTRACHT FRANCOFORTE-HOFFENHEIM

Domenica ore 15.30

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, Hasebe; Da Costa, Fernandes, Rode, Torrò; Kostic; Paciencia, Rebic. All. Hutter.

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Posch, Hubner, Vogt; Kaderabek, Geiger, Grillitsch, Rudy, Zuber; Grifo, Bebou. All. Schreuder.

- - -



UNION BERLINO-LIPSIA

Domenica ore 18

UNION BERLINO (4-2-3-1): Gikiewicz; Trimmel, Subotic, Friedrich, Reichel; Gentner, Promel; Becker, Ingvartsen, Butter; Andersson. All. Fischer.

LIPSIA (3-5-2): Gulacsi; Orban, Konaté, Mukiele; Nkunku, Sabitzer, Klostermann, Kampl, Halstenberg; Werner, Poulsen. All. Nagelsmann.