Bundesliga, 6^ giornata: Hertha-Bayern 2-0. Bavaresi a rischio sorpasso

Brutta sconfitta del Bayern Monaco questa sera nell'anticipo della sesta giornata di Bundesliga. La formazione di Kovac è stata battuta dall'Hertha in quel di Berlino per 2-0 grazie alle reti di Ibisevic su rigore e Duda. Con questa sconfitta i bavaresi domani potrebbero vedersi scavalcati in classifica al primo posto dal Borussia Dortumund, impegnato a Leverkusen e dal Werder Brema anch'esso impegnato in trasferta ma a Stoccarda.