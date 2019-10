Terzo successo consecutivo in Bundesliga dell'Hertha che ribalta lo svantaggio iniziale contro il Fortuna Dusseldorf e vince per 3-1, portandosi momentaneamente in nona posizione. Di seguito il programma del sesto turno e la classifica:

Stasera

HERTHA-DUSSELDORF 3-1 - 32' Hennings rig. (D), 37' Ibisevic (H), 44' Dilrosun (H), 62' Darida (D)

Domani

BAYERN-HOFFENHEIM (15.30)

LEVERKUSEN-LIPSIA (15.30)

FRIBURGO-DORTMUND (15.30)

PADERBORN-MAINZ (15.30)

SCHALKE-COLONIA (18.30)

Domenica

GLADBACH-AUGSBURG (15.30)

WOLFSBURG-UNION BERLINO (15.30)

EINTRACHT-WERDER (18)

Classifica

Bayern 14

Lipsia 13

Friburgo 13

Schalke 13

Borussia Monchengladbach 13

Bayer Leverkusen 13

Wolfsburg 12

Dortmund 11

Eintracht 10

Hertha 10

Werder Brema 7

Hoffenheim 5

Augsburg 5

Dusseldorf 4

Union Berlino 4

Mainz 3

Colonia 3

Paderborn 1