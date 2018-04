Bundesliga, a -2 dalla fine il Colonia è retrocesso: fatale il ko di Friburgo

Arriva un altro verdetto in Bundesliga. A due giornate dalla fine del campionato infatti il Colonia dice addio alla massima serie dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Friburgo. Sotto di due gol per la doppietta di Petersen, il Colonia è riuscito a trovare il 2-2 con due gol di Bittencourt ma nel finale i padroni di casa hanno trovato il gol della vittoria con Holer in pieno recupero condannando matematicamente la squadra di Ruthenbeck che è ultimo in classifica, a -8 dal terzultimo posto. Il Colonia lascia la Bundesliga dopo tre stagioni consecutive.