Bundesliga, al Dortmund basta Batshuayi: Hannover ko 1-0

Basta un gol di tacco di Batshuayi al Borussia Dortmund per battere 1-0 l'Hannover. I gialloneri infatti avevano bisogno di una vittoria per restare incollati allo Schalke 04 e al 24' sono passati in vantaggio con l'ex Chelsea che ha regalato tre punti importanti al BVB, il quale sale a 48 punti in classifica a -1 dal secondo posto. L'Hannover invece resta a quota 32.