Bundesliga al via, 5 squadre per 3 posti Champions. Chi dopo il Bayern?

La particolarità della Bundesliga degli ultimi anni, oltre al netto dominio del Bayern, è il grande equilibrio alle spalle dei bavaresi: Borussia Dortmund, Schalke 04, Lipsia, Hoffenheim e Bayer Leverkusen sono le quattro candidate principali per la qualificazione alla Champions League 2019-20. E dando per scontata la presenza proprio del Bayern qualcuno starà fuori.

BORUSSIA DORTMUND: L'anno scorso sembrava quello buono per porre fine all'egemonia del Bayern. E fino alla fine di settembre i gialloneri avevano cullato il sogno. Il crollo verticale d'autunno ha rovinato una stagione non solo in patria, ma anche in Europa, portato all'esonero del tecnico Peter Bosz e solo parzialmente rattoppata dalla qualificazione in Champions con Peter Stöger. Si riparte con Lucien Favre, ritornato in Bundesliga dopo l'ottimo lavoro a Nizza. E si riparte senza alcuni pezzi da novanta: Sokratis ha salutato, con destinazione Arsenal. Sempre a Londra è andato Yarmolenko, ma al West Ham, e soprattutto non è stato riscattato Michy Batshuayi, lasciando a questo BVB un senso di incompiutezza, data l'assenza di una prima punta vera e propria. In compenso è rimasto Marco Reus, che ritrova così il suo tecnico dei tempi del Borussia Mönchengladbach. Curiosità attorno ad Abdou Diallo, pagato 28 milioni dopo l'ottima stagione al Mainz: il franco-senegalese comporrà un'interessante e futuribile coppia con Akanji, arrivato a gennaio. Centrocampo rinforzato con Delaney, motorino con licenza di inserimento prelevato dal Werder per 20 milioni, oltre ad Axel Witsel: da valutare l'impatto del belga dopo l'esperienza nel campionato cinese.

SCHALKE 04: Dalle macerie della stagione 2016-17 all'incredibile cavalcata della scorsa stagione, firmata Domenico Tedesco. Il giovanissimo tecnico (classe 1985) di Rossano Calabro alla prima esperienza in Bundesliga ha rivitalizzato una squadra che sembrava potesse puntare al massimo alla qualificazione in Europa League. Invece è arrivato un incredibile secondo posto, offrendo un calcio magari non spettacolare ma sicuramente efficace. E facendo fare il salto di qualità a giocatori che sembravano destinati a rimanere inesplosi, come Max Meyer e Benjamin Stambouli, entrambi spostati di ruolo. Il mercato ha portato a due addii dolorosi soprattutto perché non hanno fruttato un euro: Leon Goretzka e Max Meyer. Per questo per far cassa è stato ceduto Thilo Kehrer per 37 milioni di euro. Si punta in mediana a Suat Serdar, prelevato dal Mainz e la scommessa Omar Mascarell, reduce da una stagione sostanzialmente passata in infermeria. Il colpo a zero è in attacco con Mark Uth, 14 reti la scorsa Bundes con l'Hoffenheim.

BAYER LEVERKUSEN: le aspirine sono tornate in Europa se pur in quella minore e non sono state una volta tanto saccheggiate sul mercato. Dopo 12 anni di servizio e 162 reti in 444 partite, il bomber Stefan Kiessling ha appeso le scarpette al chiodo. Già la scorsa stagione è stata vissuta da comprimario, per questo l'unica vera cessione di peso è stata quella di Bernd Leno, che ha portato nelle casse 25 milioni. È stato trattenuto Leon Bailey, valutato 50 milioni e che la prossima estate potrebbe valere di più, ha rinnovato in primavera Brandt e alla BayArena potranno continuare ad assistere anche alla crescita di Kai Havertz, classe 1999 e destinato a un ruolo da protagonista. L'aver cambiato pochissimo può essere un grande vantaggio per Heiko Herrlich.

RB LIPSIA: un grande punto di domanda la terza stagione in Bundesliga, sopratutto perché sarà un lungo traghettamento fino all'anno prossimo, con l'arrivo di Julian Nagelsmann. A vestire i panni di Caronte non poteva esserci che Ralf Rangnick, già allenatore dei Bullen e poi direttore sportivo. L'inizio ha dato un'indicazione chiara, ossia non variare l'assetto avuto in questi anni con Ralph Hasenhüttl allenatore: 4-2-4 offensivo ormai collaudato con uomini che si conoscono a memoria. A livello tecnico era già nota la partenza di Naby Keita, unico big a salutare anche se l'assenza potrà farsi sentire. Per il resto mercato in linea con la filosofia del club, che nonostante l'ampia disponibilità economica punta solo su giocatori futuribili: da qui i terzini Mukiele e Saracchi (20 anni) e la punta Matheus Cunha (19). Occhi puntati su Timo Werner. Dopo la prima strepitosa stagione il suo contributo offensivo è sceso e ha accusato alcuni problemi.

HOFFENHEIM: come a Lipsia, anche a Sinsheim, si affronta la stagione con un tecnico già certo dell'addio. Julian Nagelsmann sarà dal 2019 proprio il tecnico dei sassoni e non sarà facile motivare a dovere la squadra attuale. In più sono andati via elementi come Uth, che garantiva reti e Gnabry, che dava fantasia. Si chiederanno più reti a Kramaric e si punta su Ishak Belfodil, all'ultima chance a certi livelli. C'è un po' d'Italia quest'anno con Vincenzo Grifo che continua la sua crescita di anno in anno dopo le esperienze al Friburgo e al Borussia Mönchengladbach.