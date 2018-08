Bundesliga al via. Le formazioni del match di apertura Bayern-Hoffenheim

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 14.45 - Archiviata l'andata dei Play-off di UEFA Europa League 2018-2019, nessuna sosta per Gomez e compagni che hanno...

Crotone, preso il giovane Calvanico per l'Under 17

Perugia, Nesta: "Gruppo da ricreare, ma a Brescia andremo per vincere"

Brescia, Suazo: "Non facciamoci distrarre dalle voci esterne"

Salernitana, Colantuono: "Non ho problema di gestire la concorrenza"

Salernitana, sono 24 i convocati per la sfida contro il Palermo

Balata (pres. B): "Via con 19 squadre. Rispettiamo il CONI"

Albissola, colpo in difesa: preso Nossa

Palermo, Tedino: "Salernitana, sarà battaglia. In B faremo bene"

Venezia, sono 24 i convocati per la sfida allo Spezia

Spezia, i convocati di Marino: prima chiamata per Galabinov

Palermo, Tedino convoca 22 calciatori per l'esordio in campionato

Brescia, Suazo convoca 19 calciatori per la sfida al Perugia

Foggia, Nember su Iemmello: "Ha insistito per tornare con noi"

Cremonese, i convocati di Mandorlini per il Pescara

Foggia, Iemmello: "Piazza importante, sono tornato per fare bene"

Ascoli, Ninkovic si presenta: "E' stato Vivarini a chiamarmi per accettare"

Monopoli, dal Lecce arriva Maimone in prestito

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy