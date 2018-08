Bundesliga al via, le outsiders: Stoccarda e Brema sognano in grande

Il campionato tedesco ci ha regalato negli ultimi anni grandi sorprese nelle prime posizioni, basti vedere lo Stoccarda lo scorso anno a un passo dall'Europa League oppure Friburgo e Colonia nella stagione precedente. Abbiamo scelto cinque possibili mine vaganti, squadre attrezzate per cogliere almeno l'Europa League ma che potremmo magari ritrovarci nel 2019 in Champions:

WERDER BREMA: da qualche anno non è più una big. Anzi, nelle ultime stagioni è stata fra le candidate pericolanti. Gli ultimi due campionati hanno visto gli anseatici partire malissimo, salvo poi rendersi protagonisti di clamorose rimonte, fino a sfiorare la qualificazione europea. È partito un giocatore importante come Delaney ma a Brema è arrivato Davy Klaassen, in cerca di rilancio dopo il flop all'Everton. Milot Rashica può crescere ancora mentre davanti Kruse cerca riscatto sotto il profilo realizzativo, cercando di tornare ai livelli della stagione 2016-17 quando arrivò a 15 reti.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: dopo due noni posti consecutivi i fohlen hanno voglia di tornare protagonisti. Confermato Dieter Hecking, è arrivato un importante rinforzo in attacco col francese Pléa, dal Nizza. La cessione pesante di Vestergaard (che ha però fruttato 25 milioni) sposterà come centrale lo svizzero Elvedi, inserendo a destra il connazionale Lang, acquistato dal Basilea. Tutto questo considerando che il mercato in questi sette giorni può regalare ancora qualcosa. Qualitativamente squadra di ottimo livello, soprattutto davanti dove sono stati confermati Thorgan Hazard e Lars Stindl.

EINTRACHT FRANCOFORTE: si riparte da una DFB-Pokal che mancava da 30 anni, ma senza il condottiero che ha portato la squadra a vincere un titolo. Non c'è più Niko Kovac, nuova guida del Bayern, al suo posto Adi Hütter, capace di porre fine in Svizzera al dominio del Basilea, vincendo l'ultimo campionato con lo Young Boys. Non c'è più Boateng, tornato in Italia, né Wolf, Hradecky e Mascarell. E dopo 14 anni, 379 partite e 137 reti ha salutato Alexander Meier. Si riparte da Ante Rebic, protagonista degli ultimi Mondiali e pronto a una stagione che lo può far diventare uomo mercato dell'estate 2019. Si attende davanti il salto di qualità del francese Sébastien Haller, già in passato cercato da club di Serie A. La scommessa in mezzo al campo è lo spagnolo Lucas Torró, lo scorso anno in Segunda Division all'Osasuna.

HERTHA BERLINO: un deciso passo indietro lo scorso anno per la squadra di Pal Dárdai, con un anonimo 10° posto in campionato e una pessima Europa League. Nessun colpo degno di nota ad eccezione del riscatto dell'interessante trequartista Lazaro e dell'attaccante Davie Selke, protagonista di un ottimo finale di stagione. Unica cessione di rilievo, il terzino Weiser andato al Bayer Leverkusen per 12 milioni.

STOCCARDA: si riparte dall'impressionante girone di ritorno della stagione passata: 34 punti in 17 partite, ritmo da Champions League. Tayfun Korkut si gode una squadra rinforzata dagli arrivi di Maffeo, promettente argentino che ha ben figurato in Spagna, Gonzalo Castro e Daniel Didavi per il centrocampo e davanti il promettente argentino Nicolas Gonzalez. Soprattutto non sono andati via i big, eccezion fatta per Daniel Ginczek. Grande successo la conferma in difesa di Benjamin Pavard. Comunque vada, il francese prenderà il volo il prossimo anno.