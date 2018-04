Bundesliga, Bayer Leverkusen straripante a Lipsia: vittoria per 4-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tonfo clamoroso del Lipsia, sconfitto in casa dal Bayer Leverkusen con un perentorio 1-4 in un importante scontro-Champions. La squadra di Hasenhuttl era passata addirittura in vantaggio al 17' con Sabitzer, ma è stata sommersa dagli ospiti, che pareggiano allo scadere della prima frazione con Havertz e poi dilagano nella ripresa con Brandt, Retsos e Volland. Il Bayer sorpassa così in classifica il Lipsia, portandosi in quarta posizione con 48 punti, due in più dei rivali di giornata.