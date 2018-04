Bundesliga, Bayern Monaco campione con cinque giornate di anticipo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco è campione di Germania con cinque giornate di anticipo. I bavaresi questo pomeriggio si sono infatti imposti per 4-1 sul campo dell'Augusta grazie alle reti di Tolisso (32'), James Rodriguez (38'), Robben (62') e Wagner (87'), che hanno reso vano l'autogol di Sule al 18'. Con questo risultato la squadra di Heynckes raggiunge quota 72 punti in classifica, a +20 sullo Schalke 04 secondo, seppur con una gara in meno. Bayern campione, dunque, per la 28esima volta nella storia.