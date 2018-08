Bundesliga, buona la prima per il Dortmund: 4-1 al Lipsia in rimonta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buona la prima per il Borussia Dortmund che ha battuto in casa 4-1 il Lipsia in rimonta. Dopo il velocissimo gol di Augustin arrivato dopo appena 37 secondi dall'avvio della gara, i gialloneri hanno trovato il pareggio con il bellissimo colpo di testa di Dahoud al 21' e prima dell'intervallo hanno trovato anche l'autogol di Sabitzer e la rovesciata di Witsel che ha portato la gara sul 3-1. Nella ripresa però al 91' è arrivata anche la rete di Reus che ha firmato il poker e regalato i primi tre punti della Bundesliga alla squadra di Favre.

BUNDESLIGA - 1° TURNO

VENERDI

Bayern Monaco - Hoffenheim 3-1

IERI

Werder Brema - Hannover 1-1

Fortuna Dusseldorf - Augsburg 1-2

Friburgo - Eintracht Francoforte 0-2

Hertha Berlino - Norimberga 1-0

Wolfsburg - Schalke 04 1-1

Borussia Moenchengladbach - Bayer Leverkusen 2-0

OGGI

Mainz - Stoccarda 1-0

Borussia Dortmund - RB Lipsia 4-1