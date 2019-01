Bundesliga, ciclone Lipsia a Dusseldorf. Fortuna travolto con quattro gol

Grande vittoria del Lipsia nell'ultima partita del 19° turno di Bundesliga. Alle ore 18 andava in scena la sfida tra Fortuna Dusseldorf e Lipsia, con la vittoria per 0-4 degli ospiti, che in dieci minuti avevano già trovato per due volte la via del gol grazie a Poulsen e Konate, con il primo che ha poi griffato la sua doppietta personale nel finale della prima frazione. A metà ripresa, poi, è arrivato anche il quarto centro. A firmarlo Laimer.

Bundesliga, il 19° turno

Hertha Berlino-Schalke 04 2-2

Borussia Dortmund-Hannover 5-1

Friburgo-Hoffenheim 2-4

Mainz-Norimberga 2-1

Borussia Moenchengladbach-Augsburg 2-0

Wolfsburg-Bayer Leverkusen 0-3

Werder Brema-Francoforte 2-2

Oggi

Bayern Monaco-Stoccarda 4-1

Dusseldorf-Lipsia 0-4