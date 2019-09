Il Friburgo si prende il terzo posto in Bundesliga battendo 2-1 il Fortuna Dusseldorf in rimonta. I padroni di casa infatti sono passati in vantaggio al 42' con Hennings ma prima dell'intervallo Schmid ha trovato il pareggio degli ospiti. Nella ripresa il Friburgo prima ha sbagliato un rigore con Holer e poi ha trovato il raddoppio con il gol di Waldschmidt all'81'. Con questo successo il Friburgo raggiunge il Lipsia a 13 punti mentre il Dusseldorf resta a quota 4 dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.

BUNDESLIGA - 6° TURNO

Union Berlino-Eintrach Francoforte 1-2

Augsburg-Bayer Leverkusen 0-3

Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach 0-3

Mainz-Wolfsburg 0-1

Paderborn-Bayern Monaco 2-3

RB Lipsia-Schalke 04

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2

Dusseldorf-Friburgo 1-2

Colonia-Hertha Berlino (ore 18)