© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo quattro giornate il Bayer Leverkusen è tornato alla vittoria battendo in trasferta il Wolfsburg per 2-0. Grande successo per la squadra di Bosz che è passata in vantaggio al 25' con Bellarabi e in pieno recupero oltre il 90' ha trovato il raddoppio con Paulinho. Con questo successo il Leverkusen sale a 18 punti e lascia il Wolfsburg a quota 17 e alle prese con una crisi nera.

BUNDESLIGA - 11° TURNO

Colonia-Hoffenheim 1-2

Hertha Berlino-Lipsia 2-4

Mainz-Union Berlino 2-3

Paderborn-Augsburg 0-1

Schalke 04-Fortuna Dusseldorf 3-3

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-0

Borussia Moenchengladbach-Werder Brema 3-0

Wolfsburg-Bayer Leverkusen 0-2

18.00 - Friburgo-Eintracht Francoforte