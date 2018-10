Bundesliga, crisi Bayern: il Gladbach vince 3-0 all'Allianz, Kovac a rischio

© foto di J.M.Colomo

Terza gara senza vittoria in campionato per il Bayern Monaco che in casa è stato sconfitto 3-0 dal Borussia M'Gladbach. E' ufficialmente in crisi la squadra di Kovac, che già in Champions League non aveva dato segnali incoraggianti e nel primo tempo della sfida dell'Allianz Arena era già sotto di due gol. Al 10' Plea ha firmato il vantaggio del Borussia che al 16' ha trovato anche il raddoppio con Lars Stindl e nel finale all'88' ha segnato anche il tris con Herrmann. Vittoria clamorosa per il M'Gladbach che sale al secondo posto a 14 punti, a tre lunghezze dal Dortmund capolista. Scende al quinto posto invece il Bayern che resta a quota 13 e adesso scricchiola la panchina di Kovac.

Questo il programma completo del settimo turno di Bundes:

05/10 20:30 Werder Brema-Wolfsburg 2-0

06/10 15:30 Dortmund-Augusta 4-3

06/10 15:30 Dusseldorf-Schalke 0-2

06/10 15:30 Hannover-Stoccarda 3-1

06/10 15:30 Magonza-Hertha 0-0

06/10 18:30 Bayern-Monchengladbach 0-3

07/10 13:30 Friburgo-Leverkusen

07/10 15:30 Hoffenheim-Francoforte

07/10 18:00 RB Lipsia-Norimberga