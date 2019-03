© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Terminata da qualche minuto anche l'ultimo incontro in programma nella domenica della 27^ giornata di Bundesliga. Alle ore 18 a Francoforte l'Eintracht ospitava lo Stoccarda, attualmente terzultimo e impelagato nella lotta per non retrocedere. Comodo il successo dei padroni di casa, che si sono imposti per 3-0 grazie alla doppietta di Kostic e al gol dell'uomo mercato Jovic.

Questo il programma completo del 27° turno di Bundes:

Venerdì :

HOFFENHEIM-B. LEVERKUSEN 4-1

Sabato :

DORTMUND-WOLFSBURG 2-0

WERDER-MAINZ 3-1

FRIBURGO-BAYERN 1-1

DUSSELDORF-GLADBACH 3-1

NORIMBERGA-AUGSBURG 3-0

LIPSIA-HERTHA 4-1