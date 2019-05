Bundesliga, gli incroci di un finale thriller: BVB campione in un solo caso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In tanti pensavano che già oggi il Bayern Monaco avrebbe festeggiato l'ennesimo titolo di Germania, ma il pareggio sul campo del Lipsia e il contemporaneo successo del Borussia Dortmund in casa contro il Fortuna Dusseldorf ha rimandato il discorso alla prossima settimana. Adesso i punti di distacco tra la prima, il Bayern, e la seconda, il Dortmund, sono soltanto due e qualche incrocio favorevole ai gialloneri c'è. Per laurearsi campioni della Bundesliga, gli uomini di Favre dovranno per forza battere il M'gladbach all'ultima giornata, sperando in una sconfitta del Bayern, impegnato in casa con l'Eintracht. E' questo l'unico incrocio buono per il Borussia Dortmund, però, in quanto in caso di arrivo a pari punti (e sarebbe così se il BvB vincesse e il Bayern pareggiasse) il criterio valido sarebbe quello della differenza reti, che vede i bavaresi avanti di gran lunga. Al Bayern Monaco, dunque, basterà un punto all'ultima giornata per conquistare il trofeo.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 75, Borussia Dortmund 73, RB Lipsia 66, Borussia M'Gladbach 55, Bayer Leverkusen 55, Eintracht Francoforte* 54, Wolfsburg 52, Hoffenheim 51, Werder Brema 50, Hertha Berlino 43, Fortuna Dusseldorf 41, Mainz* 37, Friburgo 33, Augsburg 32, Schalke 04 32, Stoccarda 27, Hannover 21, Norimberga 19

*una partita in meno