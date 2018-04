Bundesliga, Gnabry risponde a Jovic: tra Eintracht e Hoffenheim è 1-1

Sfida di alta classifica nella domenica pomeriggio di Bundesliga. A Francoforte si sfidano infatti la quinta e la settima in classifica. Al fischio finale, un punto per uno: alla rete di Jovic al 49' per i padroni di casa, ha risposto poco dopo Gnabry, inchiodando così il punteggio finale sull'1-1. L'Eintracht agguanta così il Lipsia al quarto posto, con 46 punti. Tre in meno per l'Hoffenheim.