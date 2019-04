Ancora una sconfitta per l'Hertha Berlino che non vince ormai da cinque giornate. La squadra della capitale infatti è stata battuto 2-0 in casa dell'Hoffenheim che ha trovato il terzo successo di fila grazie alle reti di Amiri e Nelson. Con questo successo l'Hoffenheim sale a 47 punti mentre l'Hertha resta a quota 35 in classifica.

BUNDESLIGA - TURNO 29

Venerdì 12 aprile

Norimberga-Schalke 04 1-1

Sabato 13 aprile

Werder Brema-Friburgo 2-1

Hannover-Borussia Moenchengladbach 0-1

Red Bull Lipsia-Wolfsburg 2-0

Stoccarda-Bayer Leverkusen 0-1

Borussia Dortmund-Mainz 2-1

Domenica 14 aprile

Hoffenheim-Hertha Berlino 2-0

15.30 Dusseldorf-Bayern Monaco

18.00 Francoforte-Augsburg