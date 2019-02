Bundesliga, i 5 colpi più cari di gennaio: in vetta Haidara, ma c'è il trucco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bayern Monaco verserà la clausola rescissoria di Lucas Hernandez per strapparlo dall'Atletico Madrid e aveva pensato di farlo già nel corso di questo mese di gennaio. Con un valore di 80 milioni sarebbe stato questo l'acquisto più caro di gennaio, ma tutto è stato rimandato all'estate. Il trono di questo mercato, allora, va al Lipsia, artefice del trasferimento più caro: Haidara, preso per 19 milioni dai cugini del Salisburgo (stessa proprietà). Quasi a dire: "No, così non vale". Sicuramente tra i protagonisti di questa finestra c'è il Borussia Dortmund, che ha venduto Pulisic al Chelsea per 64 milioni (dalla prossima estate), ma ha portato a termine anche il secondo movimento in entrata più costoso: Balerdi, che arriva dal Boca Juniors per 15,5 milioni. Quale altro calciatore è presente in questa speciale classifica? Di seguito i cinque colpi più costosi di gennaio.

1. Haidara, dal Salisburgo al Lipsia (19 milioni)

2. Balerdi, dal Boca Juniors al Borussia Dortmund (15,5 milioni)

3. Ozan Kabak, dal Galatasaray allo Stoccarda (11 milioni)

4. Alphonso Davies, dai Vancouver Whitecaps al Bayern Monaco (10 milioni)

5. Matondo, dal Manchester City allo Schalke 04 (9 milioni)