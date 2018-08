Bundesliga, i risultati delle partite delle 15.30: Schalke subito ko

Dopo il successo di ieri sera del Bayern Monaco contro l'Hoffenheim, è stata la volta di altre 10 squadre che sono scese in campo alle 15. Spicca il ko dello Schalke 04 che sembrava aver evitato il peggio a Wolfsburg grazie a un rigore di Bentaleb a quattro minuti dalla fine dopo il vantaggio dei padroni di casa con Brooks. Ma Ginczek, attaccante arrivato in estate dallo Stoccarda, firma al 94' il successo dei lupi.

Nonostante l'addio di Niko Kovac e l'impoverimento tecnico, l'Eintracht Francoforte espugna Friburgo grazie a Nicolai Müller e Haller. Proprio Müller merita menzione: non segnava da un anno, precisamente dalla prima giornata dello scorso torneo quando con un suo gol permise all'Amburgo di battere l'Augusta. Proprio nel festeggiare l'attaccante si ruppe i legamenti.

Il solito Ibisevic regala il successo di misura all'Hertha contro il Norimberga e cade anche l'altra neopromossa Fortuna Düsseldorf, piegata in casa dall'Augsburg in rimonta: vantaggio illusorio di Raman, poi Hinterregger e Hahn regalano il successo alla squadra di Manuel Baum. Botta e risposta nel finale fra Werder Brema e Hannover col vantaggio ospite firmato Weydant e pari di Gebre Selassie.

Di seguito il programma:

BUNDESLIGA - 1^ GIORNATA

IERI

Bayern Monaco - Hoffenheim 3-1

OGGI

Werder Brema - Hannover 1-1

Fortuna Dusseldorf - Augsburg 1-2

Friburgo - Eintracht Francoforte 0-2

Hertha Berlino - Norimberga 1-0

Wolfsburg - Schalke 04 1-1

18.30 Borussia Moenchengladbach - Bayer Leverkusen

DOMANI

15.30 Mainz - Stoccarda

18.00 Borussia Dortmund - RB Lipsia