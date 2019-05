© foto di Imago/Image Sport

Il Bayer Leverkusen travolge l'Eintracht Francoforte con sei reti e aggancia in classifica al quarto posto proprio la squadra attualmente impegnata nella semifinale di Europa League col Chelsea, pur rimanendo dietro - quindi quinta, ma mancano due turni - per differenza reti. Sei gol delle Aspirine arrivati tutti tra l'altro nel corso di un fiammeggiante primo tempo, concluso con il 6-1 che poi sarà anche il punteggio finale. In spolvero Alario, autore di una doppietta.

Venerdì

MAINZ-LIPSIA 3-3

Sabato

BAYERN-HANNOVER 3-1

GLADBACH-HOFFENHEIM 2-2

HERTHA-STOCCARDA 3-1

WOLFSBURG-NORIMBERGA 2-0

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND 2-2

Oggi

SCHALKE-AUGUSTA 0-0

FRIBURGO-DUSSELDORF 1-1

LEVERKUSEN-EINTRACHT 6-1