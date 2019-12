Bundesliga, il Bayer stende lo Schalke 04 e lo aggancia in classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayer Leverkusen stende in casa lo Schalke 04 grazie a una doppietta di Lucas Alario tra il 15' e l'81'. Di Raman, all'82', il gol che aveva illuso gli ospiti nel finale. Le due squadre hanno adesso gli stessi punti in classifica, 25: Schalke quarto, Friburgo quinto e Bayer sesto per differenza reti.

Il programma completo del 14° turno di Bundes:

Venerdì

20:30 Eintracht Francoforte - Hertha 2-2

Sabato

15:30 Augusta - Magonza 2-1

15:30 Dortmund - Dusseldorf 5-0

15:30 Friburgo - Wolfsburg 1-0

15:30 Monchengladbach - Bayern 2-1

15:30 RB Lipsia - Hoffenheim 3-1

18:30 Leverkusen - Schalke 2-1